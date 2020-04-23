الرئيس الجزائري: أصدرت تعليمات لمراجعة الحجر لصحي تماشيا مع وضع فيروس كورونا

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنه أصدر تعليمات بمراجعة إجراءات الحجر الصحي تماشيا مع تطور الوضع الصحي لانتشار فيروس كورونا.

وأضاف تبون - في رسالة تهنئة للشعب الجزائري بمناسبة شهر رمضان المبارك مساء اليوم الخميس - "شاءت إرادة الله أن نؤدي مؤقتا صلاة التراويح والجمعة في بيوتنا لأول مرة، وإنه لأمر صعب، وأعلم أنكم تعيشون ظروفًا صعبة وخاصة أهلنا في البليدة، وأعلم أن منكم من ترك عمله مؤقتا ومن هو قلق على مصير دراسة أولاده، وفيكم المريض المزمن، ومنكم من يضيق به الحجر الصحي، ولا نملك إلا تحمل القيود المفروضة علينا جميعًا كما سكان العالم".

وأشار إلى أنه سيجرى اتخاذ إجراءات قريبة لصالح التلاميذ في جميع مراحل التعليم، ودعا أولياء الأمور إلى عدم القلق على أبنائهم. وقال تبون "أنحنى بخشوع أمام أرواح ضحايا هذا الوباء وأتضرع إلى العليّ القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، مجددا التعازي لعائلاتهم".

وتابع: "أجدد لكم في هذه الليلة المباركة ندائي لمزيد من التآزر وأعلى درجات الانضباط والصبر، وأحث مرة أخرى المخالفين لقواعد الوقاية، بالكف عن السلوك الخاطئ الذي يتسبب في تمديد الحجر"، مؤكدا أن الهبة الوطنية للشعب الجزائري في المراحل الحاسمة تمنح فرصة لتحويل المعاناة إلى محفز، لانطلاقة جديدة، مقدما التهنئة للجزائريين في الداخل والخارج بمناسبة شهر رمضان المبارك.