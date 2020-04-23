شيخ الأزهر مهنئا السيسي بحلول شهر رمضان: علينا التكاتف لتجاوز هذه الفترة

تقدم الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالتهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال «الطيب»، حسبما ذكره الحساب الرسمي لـ«الأزهر»، على موقع «تويتر»، صباح الخميس، إن «هذا العام هو عام استثنائي على الأمة الإسلامية والعالم أجمع»، مؤكدًا على ضرورة استثمار الشهر الكريم في التكاتف والتعاون لتجاوز هذه الفترة العصيبة.

وشدد على ضرورة الوقوف بجانب الفقراء والبذل والعطاء لهم، مشيرًا إلى أن شهر رمضان فرصة سانحة لعمل الخير والتسامح ومضاعفة الأجر والثواب.

وأعرب عن أمله في أن يعيد المولى هذه المناسبة العطرة على مصر والأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء، بمزيد من الخير والأمن والازدهار والسلام.



