الإسكان: أجهزة 4 مدن جديدة تتلقى طلبات تراخيص البناء عبر البريد الإلكتروني

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن أجهزة مدن (بني سويف الجديدة - النوبارية الجديدة - المنيا الجديدة - العبور الجديدة)، ستتلقى طلبات المواطنين بشأن تراخيص البناء عبر البريد الإلكتروني، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحرصا على استمرار المعاملات الخاصة باستخراج تراخيص البناء وسلامة المواطنين.

وقال المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن: سيتم تلقى طلبات المواطنين بمدينة النوبارية الجديدة، عبر البريد الإلكتروني nubaria2020@gmail.com، وبمدينة المنيا الجديدة عبر البريد الإلكتروني newminia2016@gmail.co بجانب تراخيص أعمال الحفر، وفى مدينة بني سويف الجديدة عبر البريد الإلكتروني NewBanisueflicense@yahoo. Com، وفى مدينة العبور الجديدة على البريد الالكتروني

Obour_city@yahoo.com.

وأضاف المهندس عبد المطلب ممدوح أن من المقرر مراجعة طلبات المواطنين بكل مدينة من قبل الإدارة المختصة بالجهاز الخاص بها، وسيتم التواصل مع العملاء عن طريق البريد الإلكتروني واستيفاء المستندات ومن ثم تحديد موعد للعملاء للحضور إلى المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمقار أجهزة تلك المدن، لاستكمال باقي الإجراءات والمستندات.

وأشار إلى أن عددا آخر من المدن سبق أن أعلن عن استقبال طلبات المواطنين بشأن تراخيص البناء، وبعض الخدمات الأخرى، عبر البريد الإلكتروني المخصص لكل مدينة.