الذهب يرتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 750 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس، ليصل الجرام عيار 21 إلى 750 جنيها مقابل 745 جنيها أمس الأول، رغم انخفاض المعدن الأصفر عالميا، وفقا لنادى نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية.

وبحسب نجيب زاد الجرام عيار 18 ليصل إلى 648 جنيها، وسجل عيار 24 نحو 847 جنيها، كما ارتفع الجنيه الذهب بنحو 40 جنيها ليصل إلى 5900 جنيه.

وعالميا، تراجع الذهب أمس الخميس إذ باع المستثمرون المعدن النفيس لجنى الأرباح من ارتفاعات كبيرة حققها فى الجلسة الماضية، لكن الأسعار تماسكت فوق مستوى 1700 دولار للأوقية بفضل وعود بمزيد من إجراءات التحفيز الأمريكية لتخفيف الضرر الاقتصادى الناجم عن فيروس كورونا، وفقا لرويترز.

ونزل الذهب فى المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1710.78 دولار للأوقية، بعد أن قفز أكثر من 1.5 % يوم الأربعاء، ولم يطرأ تغيير يُذكر على الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1738.90 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينس كبير محللى السوق لدى شركة الخدمات المالية أكسى كورب «تميل السوق على الأرجح أكثر صوب جنى الأرباح من الذهب، ببساطة لأنه قرب مستويات مرتفعة لنطاق مسجل فى الآونة الأخيرة».

وأضاف «الولايات المتحدة ضخت المزيد من التحفيز، وهذا إيجابى فعلا للذهب لأنه يزيد العجز المالى فى البلاد».

ومقابل عملات منافسة رئيسية، ارتفع الدولار لأعلى من ذروة أسبوعين فى وقت سابق من الجلسة، مما يزيد تكلفة الذهب على حائزى العملات الأخرى.

ويميل الذهب للاستفادة من إجراءات تحفيز واسعة الانتشار من بنوك مركزية إذ إنه يُعتبر تحوطا فى مواجهة التضخم وتراجع العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.6 % إلى 1949.18 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 % إلى 760.35 دولار للأوقية، بينما ربحت الفضة 0.6 % إلى 15.24 دولار للأوقية.