 الرئيس اللبناني: مجازر الأرمن وصمة عار بحق الإنسانية - بوابة الشروق
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الرئيس اللبناني: مجازر الأرمن وصمة عار بحق الإنسانية

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
بيروت - د ب أ
نشر فى : الخميس 23 أبريل 2020 - 10:48 م | آخر تحديث : الخميس 23 أبريل 2020 - 10:48 م

قال رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم الخميس، عشية ذكرى المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الأرمني وحصدت أكثر من مليون ونصف المليون أرمني، إن هذه المجازر تبقى وصمة عار بحق الإنسانية.

وأضاف "تذكّرنا (المجازر) بأن الانسان قادر على ارتكاب الشرور، إذا كان هناك تفلّت من العقاب والمحاسبة. العدالة هي السبيل الوحيد لعالم أكثر إنسانية".

يذكر أن يوم 24 أبريل من كل عام هو ذكرى مذابح الأرمن، وهو أيضا ذكرى المذابح الآشورية والسريانية، وتشير إلى القتل المتعمد والمنهجي للسكان الأرمن والآشوريين من قبل الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها، وقدرت أعداد الضحايا الأرمن بـ 5ر1 مليون شخص، وأعداد السريان والأشوريين بـ 600 ألف شخص.

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