اتفاق في تونس لصرف أجور شهر أبريل لعمال القطاع السياحي المتوقف

تونس - د ب أ

أعلنت وزارة السياحة التونسية، اليوم الأربعاء، التوصل الى اتفاق يشمل اتحاد الشغل واتحاد النزل، لصرف أجور عمال القطاع لشهر أبريل الجاري بمساهمة من الدولة.

وتعهدت المؤسسات السياحية بموجب الاتفاق بصرف 65% من أجور العمال بما يعادل أجرة 17 يوم عمل، فيما ستتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم منحة بـ200 دينار (70 دولارا) لكل عامل.

ويمثل الاتفاق الحد الأدنى الذي لا يمكن النزول عنه مع المؤسسات، بحسب الوزارة.

وسيسمح هذا الاتفاق بمنع القطاع المشغل لحوالي 400 ألف عامل من الانهيار بسبب التوقف الكلي للنشاط والحجوزات في النزل تحت وطأة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب تعطل الرحلات الدولية والحجر الصحي العام في البلاد والقيود المفروضة على التنقل.

وقال وزير السياحة محمد علي التومي، عقب توقيع الاتفاق للصحفيين "نعمل الآن على إرساء بروتوكول صحي، سمعنا الوزير الألماني للتنمية تحدث عن امكانية قدوم سائحين المان إلى تونس في الصيف وهناك ايضا السوق الداخلية وأسواق الجوار".

وأضاف التومي "سنعمل مع وزارة الصحة والمهنيين لوضع البروتوكول حتى تستأنف النزل نشاطها ولو بصفة جزئية".

وصرح وزير التنمية الألماني جيرد مولر أمس الثلاثاء بأنه لا يستبعد قضاء عطلات خارج ألمانيا هذا الصيف، تحديدا في حوض المتوسط ودول شمال افريقيا، ومن بينها تونس، شرط تطبيق "خطط نظافة فعالة وفقا للمعايير الأوروبية".