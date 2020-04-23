استطلاع رأي: الأمريكيين من كبار السن أكثر اهتماما بأخبار كورونا عن الشباب

كشفت نتائج استطلاع جديد للرأي نشرت اليوم الخميس، أن كبار السن في الولايات المتحدة أكثر اهتمام بأخبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عن الشباب.

وأجري مركز بيو للأبحاث الاستطلاع على مرحلتين خلال الشهر الماضى، إذ سُئل 8914 مواطنا حول مدى متابعتهم أخبار الفيروس، في استطلاع أجري في أول مرة في الفترة من 10 إلى 16 مارس، ثم مرة أخرى في استطلاع أجري في الفترة ما بين 19 و24 مارس، شمل 11537 أمريكيا، وفقا لموقع قناة الحرة الأمريكية.

وأوضح المركز أنه "في تلك الفترة القصيرة من الزمن، عندما تصاعدت حالات الإصابة بالوفيات في أمريكا، وتزايدت جهود الحكومة وخبراء الصحة العامة للاستجابة للتفشي، زاد الاهتمام العام بالأخبار، مع ارتفاع حصة المتابعين عن كثب من 51 % إلى 57 %.

وقالت الغالبية الساحقة من الأمريكيين (92 %) في أواخر مارس إنهم كانوا يتابعون عن كثب الأخبار حول جائحة كوفيد- 19 الذي سيطر على التغطية الإعلامية لأسابيع.

لكن ضمن هذه الحصة الكبيرة، تظهر بعض الاختلافات الملحوظة حسب العمر، إذ لاحظ القائمون على الاستطلاع "عدم اكتراث" نسبي بأخبار الفيروس بين الشباب، بينما أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا وأكثر، قالوا إنهم يتابعون يوميا الأخبار وكل ما يتعلق بجديد جائحة كورونا.

وقال أكثر من ثلثي المستجوبين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، إنهم يتابعون أخبار الوباء عن كثب وكل يوم.

في المقابل، قال حوالي 4 من كل 10 أمريكيين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا (42 %) إنهم يولون الأخبار اهتمامًا أقل.

وأوضح مركز بيو أنه لاحظ أن هذه الاختلافات تتزايد مع مرور الوقت (خلال فترتي الاستطلاع) ولاسيما عن البالغين 30 وحتى 65 سنة، بينما فئة الشباب (19-30) فقدت اهتمامها بالموضوع مع مرور الوقت.