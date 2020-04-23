 ألمانيا: عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد يتجاوز 5 الآف شخص - بوابة الشروق
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ألمانيا: عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد يتجاوز 5 الآف شخص

أ ش أ
نشر فى : الخميس 23 أبريل 2020 - 11:05 م | آخر تحديث : الخميس 23 أبريل 2020 - 11:05 م

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني -اليوم الخميس- ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 5094 شخصا، وذلك بعد تسجيل 215 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن." الأمريكية أنه جرى تسجيل 2352 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ 3800 شخص.

ومن المقرر أن تلقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خطابا أمام البرلمان الألماني حول إدارة حكومتها لأزمة فيروس كورونا المستجد في وقت لاحق اليوم.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


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