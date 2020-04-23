شارك اليوم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، والدكتور محمد عبد الحفيظ السمان، عميد كلية الزراعة، عمال مزرعتي الجامعة بسوهاج الجديدة ومدينة الكوثر، في عملية حصاد ودريس القمح.

وأكد عزيز أن الجامعة في ظل الأحداث الجارية، تسير في محورين متوازيين، بالأخذ بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وفي ذات الوقت يتواصل العمل بإدارات الجامعة المختلفة، وكذلك عملية الإنتاج بالمزارع، مع أخذ كل الاحتياطات والتدابير لحماية منتسبيها، مشيرا إلى أن مراحل "حصاد ودريس القمح"، هذا العام شمل 60 فدانا بمزرعتي الجامعة الجديدة والكوثر، والتي تقدر إنتاجيتهما ما يقرب من 600 أردب من القمح، موجها شكره لإدارة الكلية والقائمين على العمل بالمزرعة، ومثمنا دور العمال في إنجاح موسم الحصاد.

وأضاف الدكتور محمد السمان عميد كلية الزراعة، أن إنتاج المزرعة من القمح هذا العام يعتبر جيدا إذا ما قورن بالأعوام السابقة، مشيرا إلى أن محصول القمح وصل إلى 600 إردب بمتوسط 10 أردب لكل فدان، موضحًا أنه سيتم حجز كمية منه كتقاوى والباقي سيتم توريده، بخلاف ما يقدم من تبن كعلف للحيوانات بمزرعة الجامعة للإنتاج الحيواني.

وذكر أحمد عبد الحافظ المستشار الإعلامي للجامعة، أن مزرعة جامعة سوهاج بمقريها بالجامعة الجديدة، ومدينة الكوثر تقع على مساحة 350 فدانا وتساهم في الإنتاج لخدمة المجتمع المحلي، ومقسمة إلى عدة زراعات من القمح والبرسيم والخضروات بجانب مساحة كبيرة مزروعة بأشجار الفاكهة وصوب لإنتاج الشتلات، إلى جانب مزرعتين للإنتاج الحيواني كالأغنام والأبقار والماعز والأرانب، وأخرى للدواجن كالتفريخ والسمان والحمام، بالإضافة إلى منتجات الألبان، وكذلك مساحة مخصصة لنباتات الزينة.