تواجه أشجار الزيتون في أوروبا أزمة صحية لا تختلف عن تلك التي نحاربها نحن البشر حاليًا، فمنذ عام 2013 يتسلل مرض جذام الزيتون القاتل، من خلال بساتين الزيتون المنتشرة بالمناطق المطلة على البحر المتوسط، مسببًا عدم قدرة الشجرة على تحريك مياه المغذيات عبر جذعها، وإبطاء نموها وذبول فاكهتها، وتُقتل الشجرة في النهاية وتموت، وذلك وفق ما ذكره موقع "تري هاجرز".

ويُسبب المرض بكتيريا تسمى "زيليللا فاستيديسوسا" تنتقل عن طريق الحشرات الرطبة والحشرات الأخرى التي تمتص العصارة، وتعمل هذه البكتيريا المستنفدة للمغذيات على القضاء على بساتين الزيتون في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط، وذكرت شبكة بي بي سي البريطانية، أن إيطاليا شهدت انخفاضًا بنسبة 60% في الإنتاج الخاص بها من الزيتون منذ اكتشاف البكتيريا، مع إصابة 17% من مناطق زراعة الزيتون بها هذا العام.

وأصابت هذه البكتيريا مليون شجرة بالفعل، ويمكن أن تصل الخسائر الاقتصادية إلى 5 مليارات يورو على مدى السنوات الخمسين المقبلة، ما لم تتمكن إيطاليا من وقف انتشاره، أما في إسبانيا يمكن أن يكلفهم الأمر ما يصل إلى 17 مليار يورو، وفي اليونان 2 مليار يورو.

وأُجري بحث جديد هذا الشهر حول شدة المرض والتدابير التي يجب أن يتخذها مزارعو الزيتون وحكومات المناطق المتضررة من أجل تقليل الضرر، حيث نُشر في مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم، البحث الحديث الذي أعده باحثون من جامعة "واجينينجين" في هولندا، ووضع الباحثون نماذج لسيناريوهات مختلفة، من أسوأ الحالات إذا توقف كل إنتاج الزيتون بسبب موت الأشجار إلى حالة أفضل إذا تم استبدال الأشجار بأصناف مقاومة.

ويشعر الباحثون بالقلق من حقيقة أن إسبانيا وإيطاليا واليونان يشكلون مجتمعين 95% من إنتاج زيت الزيتون في أوروبا، وجميع هذه الأماكن لديها مناخات مثالية لتزدهر البكتيريا، وقد تم العثور على هذه البكتيريا أيضًا في فرنسا والبرتغال.

وأفادت صحيفة الجارديان، أن ما بين 85% و99%من جميع المناطق المنتجة عرضة للإصابة، ويبلغ انتشار المرض حاليًا 5 كيلومترات في السنة، ولكن يمكن تقليله إلى ما يزيد قليلا عن كيلومتر واحد في العام مع التدابير المناسبة.

لكن هذه الإجراءات ليست جيدة، إنها تتطلب تدمير الأشجار المصابة وقطعها، وهي ليست مهمة كبيرة فحسب، بل تفرض أضراراً نفسية على المزارعين الذين ربما ورثوا بساتين الزيتون لعائلاتهم منذ مئات السنين.

وقال الباحثون إن الأمر لا يتوقف عند الأشجار المصابة فقط بل يجب تدمير الأشجار السليمة في بعض الأحيان، لأنها يمكن أن تكون ناقلات للبكتيريا، ولكن على الجانب الآخر يبحث بعض العلماء والمزارعين عن حلول أقرب للحفاظ على الأشجار، مثل التدخل الميكانيكي لإزالة الأعشاب الضارة في الربيع، وهو أحد أكثر الإجراءات فاعلية للحد من تزايد الحشرات، وكذلك اللجوء إلى طارد الحشرات والتحليل الجيني لتحديد لماذا تكون بعض النباتات أكثر عرضة للعدوى من غيرها.

ويستنتج الخبراء أنه إذا لم تتم السيطرة على العدوى، يمكن أن يجد المستهلكون العالميون أن تكلفة زيت الزيتون تزداد نتيجة للنقص، و في هذه الأثناء يجب البحث عن أصناف مقاومة أو أنواع مناعية مكافحة للعدوى والمستدامة بيئيًا.

ويمكن لنظام الاستشعار عن بعد أن يكتشف علامات العدوى المدمرة في بساتين الزيتون قبل أن تظهر على الأشجار أعراض واضحة، ويقول الباحثون إن التشخيص المبكر للعدوى يمكن أن يساعد في احتواء المرض، وفق ما وذكره موقع "نيتشر" المتخصص في الموضوعات البيئية.

وفي تقديرات أخرى نشرها موقع "فود نفيجاتور" حول الخسائر التي تحل بدول مختلفة، ذكر أن إيكليا قد تخسر من 0.6 إلى 1.6 مليار يورو، أما اليونان تم تقدير الخسارة من 0.9 إلى 1.94 مليار يورو، وإسبانيا ربما تكون صاحبة الخسارة الأقل بمقدرا 0.39 مليار يورو، وأسوأ الاحتمالات أن المنتجين سوف يخسروا ما يصل إلى 16.86 مليار يورو.

وتنتقل البكتيريا بشكل طبيعي عن طريق ناقلات الحشارت التي تتغذى على نسيج النباتات المضيفة، وتشمل الأعراض على فقدان الأوراق، والتأخر في النمو، وتعيق البكتيريا نسيج الخشب في الأشجار.

ويذكر أن أوروبا هي المنتج والمستهلك والمصدر الرئيسي لزيت الزيتون، تنتج ما يقرب من 67% من الإجمالي العالمي، ومعظم زراعة أشجار الزيتون في جنورب أوروبا.