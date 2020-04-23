واشنطن تهدد بعدم العودة لتمويل منظمة الصحة العالمية

هدد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي بأن الولايات المتحدة قد لا تعود أبدا لتمويل منظمة الصحة العالمية بسبب الطريقة التي تدار بها الأمور بالمنظمة، بما في ذلك ما يتعلق بفيروس كورونا " كوفيد ـ 19".

وأضاف بومبيو في تصريح له اليوم الخميس أن مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم ربما يتعين عليه التنحي قبل أن تعيد الولايات المتحدة مساهماتها المعلقة للمنظمة والبالغة نحو مليار دولار من الميزانية السنوية للمنظمة، المقدرة بحوالي 4ر2 مليار دولار.

وقال إن هذا قد يكون السبب في عدم عودة تمويل بلاده للمنظمة من دولارات دافعي الضرائب الأمريكيين، وأضاف "نحن بحاجة لأن نكون أكثر جرأة على التغيير".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تعليق تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية بعد اتهامه لها بسلسلة من الأفعال تعاونت فيها مع الصين لتضليل العالم بشأن تفشي وباء كورونا الفيروسي في مدينة ووهان وأماكن أخرى في الصين.

وكانت الصين قد أكدت في يناير الماضي أن الفيروس ليس معديا، وهو ما اعتبرته واشنطن "كذبة"، مع ذلك صادقت منظمة الصحة العالمية على ذلك الزعم أمام العالم، كما أن المنظمة أعلنت متأخرة في 23 يناير بأن ما أصبح فيما بعد مرض "كوفيد-19" لم يكن حالة طوارئ صحية عالمية.