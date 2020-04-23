شركة كويتية تقاضي شركة بوينج الأمريكية لاسترداد 336 مليون دولار

أقامت شركة كويتية لتأجير الطائرات دعوى قضائية ضد شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج لاسترداد 336 مليون دولار كانت الشركة الكويتية قد دفعتها مقدما لشراء 40 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس الممنوع تشغيله حتى الآن لاعتبارات تتعلق بالسلامة والأمان.

وتتهم شركة ألافكو لتأجير وتمويل شراء الطائرات الكويتية، شركة صناعة الطائرات الأمريكية بعدم تسليم الطائرات في المواعيد المقررة، لذلك ألغت الطلبية بالكامل.

يذكر أنه كان المفترض ان يحل الطراز بوينج 737 ماكس محل الطراز الأصغر حجما بوينج 737. ولكن بعد حادثي تحطم طائراتين من هذا الطراز الأول في إندونيسيا في أكتوبر 2018 والثاني في إثيوبيا في مارس 2019 مما أدى إلى مقتل 346 شخصا قررت سلطات السلامة الجوية في العالم وقف تشغيل هذا الطراز تماما. كما أوقفت شركة بوينج إنتاج هذا الظراز.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه كان المفترض ان تبدا الافكو تسلم الطائرات بوينج 737 ماكس في مارس 2019 بحسب الدعوى التي أقامتها الشركة الكويتية أمس الأربعاء امام إحدى المحاكم الاتحادية في مدينة شيكاجو الأمريكية، وهو نفس الشهر الذي أوقفت فيه بوينج تسليم الطائرات.

ورغم أن ألافكو لم تحدد السعر الذي دفعته لشراء الطائرات في أوراق الدعوى القضائية، فإنه وقفا للسعر الرسمي للطائرة بوينج 737 ماكس تصل قيمة الصفقة إلى 2.2 مليار دولار.

وقالت ألافكو في أوراق الدعوى إن فشل بوينج في تسليم الطائرات والظروف التي صاحبت ذلك أثر بشدة على قيمة عقد الشراء ككل.

وذكرت ألافكو: "بالتالي فإن ألافكو ألغت صفقة شراء طائرات بوينج 737 ماكس وتطالب باسترداد الأموال التي دفعتها مقدما".