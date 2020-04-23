 إسبانيا تسجل 440 وفاة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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إسبانيا تسجل 440 وفاة جديدة بفيروس كورونا

نور رشوان
نشر فى : الخميس 23 أبريل 2020 - 1:04 م | آخر تحديث : الخميس 23 أبريل 2020 - 1:04 م

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، صباح الخميس، عن تسجيل 440 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، في ارتفاع طفيف مقارنة بالأمس.

وأضافت أنه تم تسجيل 4635 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.


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