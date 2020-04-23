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تتحسر المزارعة الإيطالية فلورينا فنيسا على محصولها الذي وقع ضحية شهرين ونصف من الإغلاق بسبب كورونا بجانب مرور أسوأ وأجف فصل ربيع على دولة إيطاليا منذ عشرات السنين لتتلف معظم المحاصيل في دولة تعد المصدر الثالث لمحاصيل أوروبا.

ونقلت "فرانس 24" عن أكبر اتحاد زراعي في إيطاليا يسمى كولدايراتي أن إغلاق الحدود والمطاعم والمتاجر وتوقف العمالة الموسمية المهاجرة عطّل 40% من مزارع ومتاجر الفواكه والخضروات.

وتقول فلورينا إنه في قريتها فيسانو جنوبي إيطاليا يخشى العمال الزراعيون من الذهاب للحقل حتى لا يلتقطوا العدوى وهم في ذلك الوضع منذ بداية مارس فتلف المحصول على الشجر ولا تزال المرحلة القادمة خطيرة إذ موسم فواكه جديدة وعائلة فلورينا بحاجة لمن يزرع ويضع البذور.

وتضيف فلورينا إنها تبحث عن 7 عمال ليبدأوا موسم الصيف وإن لم تجد أحدا فسيكون الإنتاج أضعف بكثير.

وتعتمد إيطاليا على 350 ألف عامل زراعة قادم من الخارج وعندما أغلقت الحدود بسبب كورونا توقف نحو 260 ألف من العمال عن دخول إيطاليا بحسب وزارة الزراعة.

وبحسب كولديراتى فإن موسم الحصاد الحالي يشمل الخرشوف والهيليون والفراولة والفلفل والشمام بينما سيشمل موسم الصيف الذي يبدأ المشمش والبرقوق والكرز.

وتعد عائدات الزراعة الإيطالية هي الثالثة أوروبيا بـ56 مليار يورو بعد فرنسا 75 مليار يورو وألمانيا 57 مليار يورو.

وللحد من الأزمة بدأت إيطاليا بإجراء محادثات مع رومانيا لفتح الحدود بينهما نظرا لأن 110 آلاف من العمال الزراعيين يأتون من هناك.

وطالبت وزيرة الزراعة الإيطالية تريسا بلانوفا بتقنين أوضاع العمال المهاجرين الذين أتو بطرق غير شرعية وذلك للاستفادة منهم بينما رفضت أحزاب اليمين المتطرفة مقترحات الوزيرة.

وتزامنا مع أزمة كورونا يأتي على إيطاليا أكثر فصول الربيع جفافا في 60 عاما بينما انخفض منسوب الأمطار العام الحالي بـ50% ما أحدث نقصا فى المياه بمقدار بحيرة كومو الكبيرة وفقا لعلماء مناخ إيطاليين.

وتقول فلورينا أن أكثر المحاصيل تأثرا بشح الأمطار هي القمح.

ولتجاوز الأزمة دعمت الحكومة الإيطالية المزارعين بـ100 مليون يورو بينما وفرت 50 مليون يورو لتوزيع طعام مجاني على الفقراء نظرا لوقوع أزمة غذائية بسبب تلف المحاصيل.