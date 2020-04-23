 حاكم فيينا يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك - بوابة الشروق
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حاكم فيينا يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك

أ ش أ
نشر فى : الخميس 23 أبريل 2020 - 10:26 م | آخر تحديث : الخميس 23 أبريل 2020 - 10:26 م

أعرب حاكم العاصمة النمساوية فيينا ميخائيل لودفيج اليوم عن خالص تهنئته للمسلمين في النمسا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال لودفيج في تصريحات له اليوم الخميس " أتمنى للجالية المسلمة رمضاناً طيباً وصوما مقبولا ملىء بالخير والسلام والروحانيات".

وأضاف لودفيج "الصوم هذا العام يجىء فى ظروف مختلفة حيث يواجه العالم تحديات وباء كورونا متمنيا أن يوفق الله الجميع من اجل تجاوز هذه الأزمة".

من جانب آخر، أشار لودفيج أن العمل فى بلدية فيينا سوف يستأنف فى منتصف مايو المقبل مع اتخاذ التدابير والاحتياطات الصحية مشيدا بدور العاملين فى الفترة الماضية والذين أداروا شئون العاصمة عبر الإنترنت.


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