حاكم فيينا يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب حاكم العاصمة النمساوية فيينا ميخائيل لودفيج اليوم عن خالص تهنئته للمسلمين في النمسا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال لودفيج في تصريحات له اليوم الخميس " أتمنى للجالية المسلمة رمضاناً طيباً وصوما مقبولا ملىء بالخير والسلام والروحانيات".

وأضاف لودفيج "الصوم هذا العام يجىء فى ظروف مختلفة حيث يواجه العالم تحديات وباء كورونا متمنيا أن يوفق الله الجميع من اجل تجاوز هذه الأزمة".

من جانب آخر، أشار لودفيج أن العمل فى بلدية فيينا سوف يستأنف فى منتصف مايو المقبل مع اتخاذ التدابير والاحتياطات الصحية مشيدا بدور العاملين فى الفترة الماضية والذين أداروا شئون العاصمة عبر الإنترنت.