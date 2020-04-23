الصين تتبرع بـ30 مليون دولار إضافية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة كورونا

أعلنت الصين، اليوم الخميس، التبرع بـ30 مليون دولار إضافية إلى منظمة الصحة العالمية؛ لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) والأنظمة الصحية في الدول النامية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شانغ" -في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- إن هذا التبرع يأتي إضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار سابق التبرع به إلى المنظمة، مشيرا إلى أن التبرع يعكس ثقة ودعم الحكومة الصينية للدور الذي تقوم به المنظمة العالمية.

وأضاف شوانغ أن الصين تؤكد دائما أن التضامن هو السبيل الوحيد لمكافحة وهزيمة هذا الفيروس.