شنت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، برئاسة وإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مُكبرة، بالتنسيق بين إدارة التفتيش الصيدلي، ومباحث التموين؛ للتفتيش على عدد من الصيدليات ومراكز بيع الدواء.

وأشار بيان صادر عن المديرية، اليوم الخميس، إلى أن الحملة أسفرت عن غلق مخزن أدوية بمدينة الحسينية؛ لإدارته بدون تراخيص، وجرى ضبط وتحريز 11 ألفًا و769 عبوة لأدوية مُدرجة بالجدول الأول للمواد المُخدرة (ترامادول مُهرب)، وأدوية مُدرجة بالجدول الثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية، مجهولة المصدر، وأدوية مُهربة وغير مُسجلة بوزارة الصحة، ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى أدوية خاصة بوزارة الصحة محظور بيعها، وأخرى منتهية الصلاحية، وأدوية محفوظة في غير اشتراطات التخزين المناسبة لها، ومستلزمات طبية صادر بشأنها منشور بمنع تداولها.

وجرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، ومنها المحضر رقم 223 جُنح أمن دولة طواريء الحسينية لسنة 2020.