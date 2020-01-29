السعودية تسجل 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 1158 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد بالمملكة، منها 845 حالة من خلال المسح النشط، تمثل 76% من مجموع الحالات.

وأوضح الدكتور العبدالعالي - خلال مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس - أن نسبة السعوديين من الحالات المسجلة بلغت 15%، في حين بلغت نسبة غير السعوديين 85%، متوقعاً أن يتم تسجيل المزيد من الإصابات مع استمرار عمليات المسح النشط.

وقال إن إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة منذُ ظهور الفيروس بلغ 13930 حالة مؤكدة منها 11884 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 93 حالة، والبقية حالاتها مطمئنة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 1925 حالة بعد تسجيل 113 حالة تعافي جديدة اليوم.

وأضاف الدكتور العبدالعالي، أنه تم تسجيل 7 حالات وفيات جديدة؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 121 حالة.. مشيرا إلى أن وفيات اليوم تعود إلى حالة واحدة لسعودية في جدة تبلغ من العمر 69 عاماً و 6 حالات لغير سعوديين في جدة ومكة المكرمة وتتراوح أعمارهم بين 23 عاماً و67 عاماً ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة.