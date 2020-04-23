اليويفا يواصل بحث إنهاء كل من دوري الأبطال والأوروبي وسط أزمة كورونا

يواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التخطيط لسيناريوهين يهدفان إلى إنهاء مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي أثناء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن اجتماع اللجنة التنفيذية ليويفا اليوم الخميس أن البطولتين القاريتين يمكن اختتامهماإلى جانب الدوريات المحلية أو يتم تأجيلهما حتى أغسطس القادم، بعد الانتهاء من بطولات الدوري المحلية.

كانت قد أثيرت تكهنات بأن نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته بمدينة اسطنبول التركية يمكن تأجيله إلى 29 أغسطس المقبل، ويسبقه بأيام قليلة نهائي بطولة الدوري الأوروبي بمدينة جدانسك البولندية، غير أنه لم يتم تأكيد ذلك.

وتعتمد جميع الخطط على الوضع المتعلق بالدوريات المحلية في ظل الإجراءات التي تتبعها الدول لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث يعطي يويفا الأولوية لاستئناف المسابقات المحلية المتوقفة حاليا وإنهائها.

كرر يويفا توصيته بإكمال الدوريات المحلية، ولكن بدفع من أسكتلندا وبلجيكا، تم وضع مباديء توجيهية لتحديد المشاركين في المنافسات الأوروبية الموسم المقبل للدول التي تقرر عدم استئناف الموسم في دورياتها.

وسيتم تحديد معايير التأهل للبطولتين في الموسم القادم بناء على الجدارة الرياضية، ولكن يتم قبولها فقط إذا كان بإمكان الدولة إظهار أسباب وجيهة لوقف اللعب مثل أوامر الحكومة أو احتمال وجود صعوبات مالية شديدة للأندية.

وأكد يويفا أنه يحتفظ "بحق رفض أو قبول تقييم الأندية" في ظروف معينة، مشيرا إلى أنه سيكون من الأفضل اختتام المسابقات المحلية المتوقفة "بطريقة مختلفة تسهل على الأندية التأهل على أساس الجدارة الرياضية" بدلا من الإلغاء التام للموسم.

مع تضرر العديد من الأندية مالياً من أزمة فيروس كورونا، أعلن يويفا أنه سيوفر بشكل فوري ما يقرب من 70 مليون يورو (5ر75 مليون دولار) إلى الأندية للسماح للاعبيها بالمشاركة في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020 " في ضوء الأزمة الحالية".

وكان مقررا في البداية أن يصرف هذا المبلغ بعد انتهاء الدور الفاصل للتصفيات الذي كان قد تحددإقامته بنهاية مارس الماضي وتم تأجيله، ولكن خلال اجتماع للجنة التنفيذية اليوم الخميس تم التأكيد أن هذا المبلغ سيصرف حاليا في ضوء تفشي فيروس كورونا، وتوقف اللعب في أغلب الدول.

وذكر يويفا أن 676 ناديا ستحصل اتحاداتهم الـ55 على مبالغ تتراوح بين 3200 يورو إلى 630 ألف يورو لمساهمتهم في تصفيات يورو 2020 ودوري أمم أوروبا خلال الفترة من 2018 إلى 2020.