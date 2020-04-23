إلغاء مهرجان لولابالوزا برلين في ألمانيا بسبب كورونا

(د ب أ)

أعلن منظمو مهرجان "لولابالوزا برلين" الموسيقي في ألمانيا الأربعاء إلغاء المهرجان لعام 2020، بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن ينطلق المهرجان خلال الفترة من 5 إلى 6 أيلول/سبتمبر في استاد برلين الأولمبي والحديقة الأولمبية، حيث كان من المتوقع حضور عشرات الآلاف من الأشخاص.

وقال المنظمون إنهم يعملون عن كثب مع شركائهم المعنيين ببيع التذاكر، لإعادة قيمة التذاكر لمن قاموا بشرائها، وذكر موقع الحدث، إن الجماهير يمكنها أن تحتفظ بالتذاكر لحفل العام المقبل.

وانطلق المهرجان لأول مرة في برلين عام ،2015 وباع 85 ألف تذكرة على مدار يومين خلال نسخة العام الماضي في أيلول/سبتمبر.

وتقام نسخ من هذا المهرجان في البرازيل وتشيلي.