استئناف ترميم كاتدرائية نوتردام الاثنين المقبل بعد توقف جراء كورونا

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ذكرت الوكالة الخاصة الحكومية المسئولة عن أعمال ترميم كاتدرائية نوتردام بباريس أن العمل سوف يستأنف تدريجيا، بدءا من يوم الاثنين المقبل ، بعدما توقف جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون، في رسالة أمس الأربعاء بمناسبة ذكرى الحريق المدمر الذي شب بالكاتدرائية العام الماضي، إنه مازال يريد إعادة بناء الكاتدرائية بالكامل خلال مهلة مبدئية مدتها 5 سنوات، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال رئيس الوكالة الخاصة المعنية بترميم الكاتدرائية الجنرال المتقاعد جون-لوي جورجلون إنه سوف يتم توفير الكمامات والجل المطهر وكذلك إمدادات الوجبات والسكن لضمان سلامة العاملين.

وأضافت الوكالة إن الخطوة الأولى سوف تكون بإدارة منشآت الموقع. ثم سوف نستأنف العمل بشأن تطهير المكان من الرصاص.

وانصهرت مئات الأطنان من الرصاص من سطح الكاتدرائية عندما شبت فيها النيران في 15 أبريل 2019.

وجرى إيقاف العمل لنحو شهر العام الماضي بعدما أثار مفتشون المخاوف ازاء تعرض العمال للمعدن السام.

وقالت وكالة التي يرأسها جورجلون إن أول خطوة كبيرة في برنامج الترميم يمكن أن تبدأ في وقت لاحق من مايو.