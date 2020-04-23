الأرصاد: ارتفاع درجة الحرارة إلى 40 مئوية على محافظات جنوب الصعيد

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي؛ بسبب التعرض لمنخفض جوي خماسيني، مشيرًا إلى أن المنخفض سيؤثر على الصحراء الغربية خلال الساعات المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لجولة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن المنخفض سيؤثر على محافظات شمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة وسيناء، خلال ساعات النهار يوم الجمعة، مشيرًا إلى انخفاض مستوى الرؤية على الطرق ووصولها إلى حد العاصفة.

ولفت إلى أن انخفاض الرؤية سيصحبه ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ذاكرًا أن درجة الحرارة ستكون 35 درجة مئوية على القاهرة، وتتراوح ما بين 36 إلى 37 درجة مئوية على السواحل الشرقية الشمالية، وترتفع إلى 38 في محافظات شمال الصعيد، و40 درجة مئوية بمحافظات جنوب الصعيد.