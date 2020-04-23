استطلاع: 60% من سكان أوروبا يؤيدون إجراءات التصدي لكورونا في بلادهم

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كشف استطلاع حديث للرأي أجرته جامعة هامبورج، شمالي ألمانيا، أن أغلب المواطنين في أوروبا يؤيدون القرارات التي اتخذتها الأوساط السياسية في بلادهم، ومنظمة الصحة العالمية، في مواجهة جائحة كورونا.

وشارك في الاستطلاع حوالي 7500 شخص من ألمانيا والدنمارك وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والبرتغال وهولندا. ونشرت نتائجه اليوم الخميس.

وذكر 60% من المشاركين أنهم يرون أن القرارات التي تم اتخاذها من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في بلادهم صائبة، في حين رفضها 16%.

وأعرب المشاركون عن تفهمهم بصفة خاصة لإلغاء الفعاليات العامة وإغلاق الحدود والمدارس، وبلغت نسبة مؤيدي ذلك 80%، على الأقل

واختلفت الآراء بالنسبة لاستخدام تطبيقات التتبع والتقييم المرتبط بها لبيانات تتعلق بتحديد هوية جهات الاتصال بالنسبة للمصابين.

وتراجع التأييد لمثل هذه التطبيقات إلى أقل نسبة في ألمانيا، والتي بلغت 50%، وأعلى نسبة في إيطاليا، 85%.

وتتعلق أغلب المخاوف لدى من شملهم الاستطلاع بزيادة العبء على القطاع الصحي والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الوباء.

ومن المقرر إجراء استطلاعين آخرين مماثلين.