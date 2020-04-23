رئيس مصلحة الخزانة العامة: خطة الإنتاج لم تتأثر بأزمة كورونا تماما

قال حسام خضر، رئيس مصلحتي الخزانة العامة وصك العملة، إن الدور الأساسي للمصلحة يتمثل في صك النقود المعدنية، من فئة الجنيه والنصف والربع جنيه، بالإضافة إلى صناعة الأختام للجهات الحكومية وبعض القطاعات الخاصة، والدروع للجهات السيادية.

وأضاف «خضر» أثناء لقاء تليفزيوني عبر فضائية «mbc مصر 2»، صباح اليوم الأربعاء، أن خطة الإنتاج لم تتأثر تمامًا بإجراءات الحظر، في إطار مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، على الرغم من اتباع اللإجراءات الاحترازية التي وجه بها مجلس الوزراء، بتخفيض العمالة، وغيرها من الإجراءات الوقائية،.

ولفت إلى أنه يتم العمل من خلال ورديات مختلفة للعمال، تتناسب وطبيعة العمل في ظل الأزمة الحالية، مؤكدًا أنه لم يتم الاستغناء عن أي من العمالة.

وأوضح أن المصلحة تتبع الإجراءات الاحترازية كافة، بمنتهى الحزم والدقة، للوقاية من تفشي عدوى كورونا، مشيرًا إلى تعقيم السيارات والأفراد، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة للعاملين والزوار، وارتداء الواقيات الطبية.

وذكر أن توزيع العملات المعدنية يتم من خلال التعامل المباشر مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفرع البنوك، مؤكدًا أن عملية التوزيع لم تتأثر بأزمة كورونا.

وأشار إلى أن المصلحة تجري اجتماعاتها وأعمالها من خلال التليفون وشبكات التواصل الاجتماعي، مضيفًا أنه لا يتم عقد اجتماعات تقليدية إلا في أضيق الحدود، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.