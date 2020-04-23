توجه الفنان أحمد السقا بالشكر للدولة اللبنانية على استضافتها له، لمدة شهرين ونصف، مدة تصوير برنامج المسابقات «اغلب السقا»، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أنه تم توفير كل الإجراءات الاحترازية داخل موقع التصوير، معقبًا: «تمت السيطرة بشكل حرفي، وكل واحد ماشي وراه ترمومتر وميزان حرارة».

وقال إنه داخل لبنان في بلده الثانية، مشيرًا إلى أنهم أجروا تحليل فيروس «كوفيد - 19» له مرتين، وطالب بإجراء التحليل للمرة الثالثة في الوقت الراهن.

وأكد على غسل يديه الماء والصابون بصفة دورية واستخدام القفازات والكمامة أثناء التواجد في موقع التصوير؛ لمواجهة فيروس كورونا، متوجهًا بتحية لوالدته وإخوته وزوجته وأولاده الذين لم يرهم منذ مدة طويلة.

وينافس الفنان أحمد السقا في رمضان هذا العام ببرنامج "اغلب السقا"، وهو برنامج مُسابقات كوميدي ترفيهي تقدمه الفنانة اللبنانية رزان مغربي، ويذاع على قناة "MBC مصر" في رمضان.

برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يتبرع الضيف بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية.