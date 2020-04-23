ارتفاع فى أسعار الدواجن بالأسواق مع قدوم رمضان

سعر الكيلو الفراخ البيضاء يتراوح بين 33 و36 جنيها فى القاهرة والجيزة.. وشعبة الثروة الداجنة: لدينا وفرة بإنتاج المزارع

تشهد أسواق بيع الدواجن ارتفاع طفيف فى الأسعار خلال اليومين الماضيين، بسبب زيادة معدلات إقبال المواطنين على الشراء أخيرا وبخاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك، فيما أكدت شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، أن هناك وفرة فى منتجات الدواجن بالمزارع ما يزيد من المعروض.

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، عبدالعزيز السيد: إن هناك وفرة فى منتجات الدواجن بالمزارع ما يزيد من المعروض، لافتا إلى أن سعر كيلو الدواجن البيضاء مستقر عند 28 جنيها، ومن المفترض ألا يزيد السعر للمستهلك النهائى عن 33 جنيها للكيلوجرام، بحد أقصى.

وأوضح السيد، فى تصريح لـ«الشروق»، أن الدواجن من الوجبات الرئيسة للمواطنين وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، الذى يزيد فيه استهلاك المنتج مقارنة بالأشهر الأخرى، مؤكدا أن إنتاج مصر من الدواجن ارتفع خلال السنوات الماضية ليكفى الاستهلاك المحلى.

وأشار إلى أن سعر كيلو الدواجن البلدى، يتراوح بين 40 و42 جنيها بالمزارع، مرجعا ارتفاع أسعار الطيور إلى نظرية العرض والطلب، قائلا: «إن زيادة الإقبال هى المسئولة عن ارتفاع سعر المنتج، والعكس صحيح».

وأكد عدد من التجار وأصحاب محال بيع الدواجن خلال جولة ميدانية لـ«الشروق» بأسواق القاهرة والجيزة، ارتفاع الأسعار بنسبة قليلة تصل إلى جنيه أو 2 للكيلو جرام الواحد ليتراوح سعر الكيلو ما بين 33 و36 جنيها، حسب كل منطقة.

وقال عبدالسلام المحمدى أحد أصحاب محلات الدواجن، بمنطقة شبرا مصر: إن الأسواق شهدت ارتفاعا طفيفا فى أسعار الدواجن البيضاء خلال اليومين الماضيين، بسبب زيادة معدلات الإقبال على الشراء فى الفترة الأخيرة وبخاصة مع قدوم رمضان.

وأضاف المحمدى، أن سعر كيلو الدواجن البيضاء يتراوح ما بين 33 و34 جنيها بعد أن كانت تتراوح أسعارها بين الـ 30 و32 جنيها، موضحا أن أسعار الدواجن الحمراء ظلت ثابتة ليصل سعر الكيلوجرام عند 47 و49 جنيها خلال الأسبوعين الماضيين.

وأشار جابر عبدالحميد، أحد أصحاب محال بيع الدواجن، بمنطقة حلوان، إلى أن أسعار الدواجن البيضاء ارتفعت بنحو 2 جنيه عن الأسبوع الماضى؛ حيث إن سعر الكيلو يتراوح حاليا بين الـ 34 و36 جنيها بعد أن كان متوسط سعر الكيلو 33 جنيها، لافتا إلى أن نسبة الإقبال شهدت زيادة مقارنة بالأسبوع الماضى؛ حيث إن الفئة الأكبر من سكان المنطقة يشترون كميات تكفيهم لفترات وهو أمر طبيعى مع اقتراب رمضان.

وأضاف أحمد عبدالحميد، موظف، بمنطقة شبرا، أنه لا يوجد اختلاف ملحوظ فى أسعار الدواجن وأن الانخفاض أو الارتفاع بقيمة جنيه أو اثنين للكيلو لا تعد أزمة لقطاع كبير من المواطنين ونأمل ألا تشهد الأسعار ارتفاعا كبيرا مثلما حدث خلال فترة بداية انتشار فيروس كورونا، مشددا على ضرورة إحكام الحكومة الرقابة على الأسواق.