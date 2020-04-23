صحة البرلمان: تنفيذ قانون معاقبة رافضي دفن موتى كورونا بعد تصديق الرئيس

قال النائب محمد العماري، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة أقرت مشروع قانون يعاقب من يرفض دفن الميت المصاب بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» أو ارتداء الكمامات خارج السكن، لافتًا إلى أن القانون سيكون نافذًا بعد التصديق عليه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف «العماري» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأربعاء، أن القانون سيُنفذ منذ اليوم التالي لتاريخ النشر في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أن وزير الصحة والسكان هو المسؤول عن تحديد الحالات التي تطبق عليها العقوبة حال عدم ارتداء الكمامة خارج السكن.

ولفت إلى أن المشروع استهدف تعديل بعض مواد القانون 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، معقبًا: «خلال جائحة كورونا نحتاج إلى تشديد العقوبات وتعديل بعض أحكام القانون وإلزام الأفراد بقرارات تصدر من وزارة الصحة».

وذكر رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أن عدم ارتداء الكمامات خارج السكن، وفقًا للحالات التي يحددها وزير الصحة، تعرض صاحبها لغرامة من 300 جنيه إلى خمسة آلاف جنيه، قائلًا إن إعاقة أو تعطيل أو منع دفن الميت بكورونا، بالمخالفة مع القواعد التي يحددها وزير الصحة، تعرض صاحبها للحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين.

ووافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة، أمس الأربعاء، على مجموعه على مشروع قانون مقدم من الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وأكثر من عشر عدد الأعضاء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة جائحة كورونا.