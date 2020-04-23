روسيا: إلقاء المسؤولية على الصين والصحة العالمية عن كورونا غير مقبولة

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الهجوم الذي لا أساس له ومحاولات عدد من الدول الغربية إلقاء المسؤولية الكاملة عن تفشي وباء كوفيد-19 على الصين ومنظمة الصحة العالمية تعتبر غير مناسبة على الإطلاق.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن زاخاروفا قولها: "اليوم، في هذا الوضع الصعب فإن الهجمات المتحيزة التي لا أساس لها على دول معينة وعلى منظمات دولية، ومحاولات إلقاء اللوم عليها على الأزمة الوبائية الحالية، التي تتفاقم، غير مناسبة للغاية".

كما أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الكرملين لا يرى ما يؤكد مزاعم إخفاء الصين معلومات عن فيروس كورونا المستجد.

وأثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق المساهمة المالية الأمريكية في منظمة الصحة العالمية بسبب ما وصفه بـ "سوء إدارتها" الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، موجة تنديد واسعة.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، على حسابه على تويتر بعد إعلان ترامب: "لا وقت نضيعه، والشاغل الوحيد مساعدة كل الشعوب لإنقاذ الأرواح ووضع حد لتفشي فيروس كورونا المستجد".

كما أعلن الرئيس الأمريكي، أنه إذا كانت الصين سمحت عن عمد بتفشي "كوفيد-19"، فسيتوجب معاقبتها، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تجري تحقيقا بالأمر.

في المقابل أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية أنه يتوجب على الولايات المتحدة إدراك أن عدوها فيروس كورونا وليس الصين، ووقف الاتهامات المستمرة.