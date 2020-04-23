علق البلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي، على فترة توقف الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»

وقال دي بروين في تصريحات خلال مقابلة عبر الفيديو لموقع «فوتبول ديلي»: «أفتقد كرة القدم كثيرًا، منذ أن كنت في الخامسة من عمري كانت حياتي كلها، ولكن من الجميل أيضًا قضاء بعض الوقت مع عائلتي وأطفالي».

وأضاف النجم البلجيكي: «أنا بصحة جيدة، في الأسبوعين الماضيين كانت عائلتي مريضة، لم نكن نعرف إذا كنا نعاني من فيروس كورونا أم لا لذا كنت قلقا ولكنهم بصحة جيدة في الوقت الحالي».

وأتم قائلا: «أقضي وقتي حاليا في المنزل، أحضرت جهاز المشي، اقوم بالجري كل يوم، أسبح وأقوم ببعض التمارين للمحافظة على لياقتي البدنية».