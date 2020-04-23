مسح: قلة نسبة شغور مرضى كورونا لأسرة المستشفيات في المناطق الحضرية اليابانية

أجرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، مسحًا أظهر أن معدل شغور الأسرّة بالمستشفيات لمرضى فيروس كورونا أقل من 20% في المناطق الحضرية مثل طوكيو وأوساكا.

تأتي تلك النتيجة وسط مخاوف متزايدة بشأن زيادة الضغط على نظام الرعاية الصحية بسبب زيادة الإصابات في العاصمة وأماكن أخرى، حيث تخضع جميع المحافظات الآن لحالة الطوارئ التي أعلنها رئيس الوزراء شينزو آبي؛ للحد من انتشار الفيروس في عطلة الأسبوع الذهبي حتى 6 مايو المقبل.

ووجد المسح -الذي استند إلى مقابلات مع الحكومات المحلية- أنه -بالإضافة إلى طوكيو وأوساكا- فإن شواغر أسرّة المستشفيات في 6 محافظات أخرى هم (شيغا، وأوكيناوا، وهيوغو، وإيشيكاوا، وكاغاوا، وفوكوكا) أقل من 20%.

أما بالنسبة إلى سايتاما، يقل معدل شغور سرير المستشفى عن 30%، إلى جانب محافظتي كوتشي وكيوتو، ولكن لدى سايتاما حوالي 200 شخص يخضعون للحجر الصحي في المنزل، ولم يؤخذ ذلك في الاعتبار.

وفي إجابات متعددة على السؤال عما إذا كانت قد حددت أو تفكر الحكومات في تأمين أسرّة المستشفيات، قالت 34 حكومة محلية على الأقل، إنها نقلت المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى الفنادق التي يمكن قبولها، وأوضحت 13 منهم، أنهم قدموا الدعم المالي للمؤسسات الطبية التي قبلت هؤلاء المرضى، وأضافت 21 حكومة محلية أنها كانت قادرة على تأمين مرافق لحوالي 7600 من هؤلاء المرضى.