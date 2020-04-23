الفلبين تحتج لدى الصين بسبب حادثتين في بحر الصين الجنوبي

مانيلا - د ب أ

تقدمت الفلبين، اليوم الأربعاء، بمذكرتي احتجاج للصين لتحرشها بسفينة بحرية في بحر الصين الجنوبي وقيامها بشكل أحادي بتأسيس منطقتين تغطيان أراض تطالب مانيلا بالسيادة عليها في المنطقة المتنازع عليها.

وقال وزير الخارجية تيودور لوكسين، إن السفارة الصينية في مانيلا تسلمت المذكرتين.

وأوضح لوكسين أن موضوع الاحتجاج يتناول "توجيه سلاح رادار إلى سفينة تابعة للبحرية الفلبينية في المياه الفلبينية" وإعلان الصين أن أراض فلبينية "جزء من إقليم هاينان"، وتشكل "الواقعتان انتهاكا للقانون الدولي وسيادة الفلبين".

ولم ترد معلومات إضافية بشأن الواقعة المرتبطة بسفينة البحرية الفلبينية.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلنت مدينة سانشا بإقليم هاينان عن إنشاء منطقتين جديدتين: واحدة في جزر باراسيل، التي تطلق عليها الصين اسم زيشا- وواحدة في جزر سبراتلي والتي يطلق عليها الصينيون نانشا، وهناك عدة مناطق تطالب الفلبين بالسيادة عليها في المنطقة المجاورة.