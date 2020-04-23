البرلمان الألماني يقر زيادة إعانة السكن لتكافئ أسعار الانبعاثات الكربونية

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أقر البرلمان الألماني، اليوم الخميس، مشروع قانون يقضي بزيادة إعانات السكن لتكافئ الزيادة في أسعار زيوت التدفئة والغاز الطبيعي في ظل الأسعار الجديدة للانبعاثات الكربونية.

جدير بالذكر أن أسعار زيوت التدفئة والغاز الطبيعي ستزداد مع تطبيق الأسعار الجديدة على الانبعاثات الكربونية اعتبارا من عام 2021، وينص القانون على زيادة إعانات السكن بمقدار 15 يورو كل شهر.

ويحتاج مشروع القانون إلى الحصول على الموافقة من قبل مجلس الولايات أيضا.

وتشير تقديرات الحكومة إلى أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يصل إلى 665 ألف شخص.

يذكر ان إعانة إيجارات السكن يتم منحها للمواطنين ذوي الدخول المتدنية لمساعدتهم في دفع إيجارات مساكنهم أو في مصاريف المساكن التي يمتلكونها، ويعتمد مقدار هذه الإعانة على قيمة الدخل وحجم الأسرة وقيمة الإيجار أو تكاليف المسكن.