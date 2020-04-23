 الكويت: تطبيق استراتيجية المسح الميداني الشامل للكشف عن مصابي كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكويت: تطبيق استراتيجية المسح الميداني الشامل للكشف عن مصابي كورونا

الكويت - أ ش أ:
نشر فى : الخميس 23 أبريل 2020 - 9:33 ص | آخر تحديث : الخميس 23 أبريل 2020 - 9:33 ص

بدأت وزارة الصحة الكويتية، في تطبيق استراتيجية المسح الميداني الشامل عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في جميع مناطق الكويت.

وقالت الوكيل المساعد ل‍وزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المضف -في تصريح صحفي اليوم الخميس- إن الحملة بدأت بالمناطق التي ظهرت فيها بؤر الفيروس حسب التقصي الوبائي؛ وذلك للبحث عن مصدر الانتشار والحد منه.

وأوضحت أن الفرق الطبية المتنقلة التابعة لوزارة الصحة الكويتية، تقوم بأخذ مسحات عشوائية، وقياس درجات الحرارة ونسبة الأكسجين في الدم؛ لكشف أي إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).


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