وزير الاقتصاد الألماني: يجب حماية الشركات الألمانية من أية عمليات استحواذ

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يعتزم وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، حماية الشركات الألمانية في قطاعات مهمة استراتيجيا من عمليات استحواذ عدوانية من قبل مستثمرين أجانب- لاسيما خلال أزمة كورونا.

وقال ألتماير، اليوم الخميس، بالبرلمان الألماني "بوندستاج"، إنه يجب ألا تكون الشركات ضحايا لمحاولات استحواذ، فقط لأن أسعار الأسهم تراجعت حاليا أو لأن لديها خبرة تقنية خاصة.

وأضاف الوزير الاتحادي أن ألمانيا لديها نظام اقتصادي ليبرالي وأن أي مستثمرين من خارج الاتحاد الأوروبي يعد مرحبا بهم أيضا بشكل كبير، مؤكدا أنه يجب ألا تكون ألمانيا "بلهاء" عندما يتعلق الأمر بمخاطر بالنسبة للمصالح الاقتصادية.

وأوضح ألتماير، أن الأمر يتعلق بحماية بنى تحتية حساسة مثل خطوط المياه والطاقة وكذلك شركات التكنولوجيا الفائقة التي تنتج الأمصال مثلا، مضيفا أن ألمانيا تعد سوقا اجتماعيا "دفاعيا".

وتنص التغييرات المخطط لها على أن يتسنى فحص أية استثمارات من خارج دول الاتحاد الأوروبي على نحو أكثر شمولا وأكثر بعدا للنظر للمستقبل.