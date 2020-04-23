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التعاون الإسلامي: العالم أضحى في خندق واحد بوجه كورونا


نشر فى : الخميس 23 أبريل 2020 - 12:29 ص | آخر تحديث : الخميس 23 أبريل 2020 - 12:29 ص

الرياض - د ب أ
قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد بن عبد الرحمن العثيمين، اليوم الأربعاء، إن العالم أضحى في خندق واحد بوجه جائحة فيروس"كورونا" التي اجتاحت 193 دولة وإقليما.

وشدد العثيمين، في كلمته خلال الاجتماع الافتراضي الاستثنائي، على مستوى وزراء خارجية دول المنظمة الذي عقد اليوم على مساندته لمبادرات الهدنة ووقف إطلاق النار التي أطلقتها المرجعيات الدولية.

وأشار إلى "وجوب مد يد العون إلى اللاجئين والنازحين في دول النزاع من أجل مواجهة الفيروس المستجد".

من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال الاجتماع الافتراضي، إن الدول الأعضاء قادرة على تجاوز أزمة تفشي فيروس كورونا العالمية.

وأضاف أن السعودية قدمت 500 مليون دولار للمنظمات الدولية لمكافحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن المملكة قدمت مساعدات لليمن وفلسطين من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة.


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