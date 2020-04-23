فيتنام تنفي اتهامات بأنها ساعدت في قرصنة إلكترونية ضد الصين

نفت فيتنام، اليوم الخميس، اتهامات بأنها ساعدت مجموعة من القراصنة الإلكترونيين في مهاجمة وكالات حكومية وشركات حول العالم، بما في ذلك وكالات وشركات في الصين، حسبما قالت وزارة الخارجية في هانوي.

وقال نجو توان تانج، نائب المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية، في مؤتمر صحفي دوري في هانوي: "هذا الاتهام لا أساس له. تحظر فيتنام بشدة الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المنظمات والأفراد بأي شكل من الأشكال".

وقالت شركة "فاير آي" الأمريكية للأمن السيبراني أمس الأربعاء، إن "مجموعة التهديد الفيتنامية APT32" استهدفت حكومة ووهان ووزارة إدارة الطوارئ الصينية، واصفة ذلك بأنه "أحدث مثال على التجسس المرتبط بفيروس كورونا"، وذلك في بيان على موقعها على الإنترنت.

وقال محققون في فاير آي إن الهجوم مصمم لجمع معلومات استخبارية عن أزمة فيروس كورونا.

وتابع تانج، أن الجمعية الوطنية الفيتنامية أقرت قانون الأمن السيبراني في عام 2018، من أجل تعزيز التشريعات لمنع هجمات الانترنت.

وذكر: "يجب أن يتم بشدة إدانة الهجمات والتهديدات التي يتعرض لها الأمن السيبراني ومعاقبتها وفقا للقانون. فيتنام مستعدة للتعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة أي شكل من الهجمات الإلكترونية ومنعها".