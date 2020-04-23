توريد 6466 طن قمح لشون وصوامع البحيرة حتى الآن

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن توريد 6466 طن قمح حتى صباح اليوم بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة بلغت 22 ألفا و640 فدانا من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتي تقدر بـ386 ألفا و705 أفدنة.

وأكد آمنة، أن إجمالي عدد الشون والصوامع الجاهزة لاستلام القمح هذا العام هي 32 صومعة وشونة متمثلة في 27 شونة و5 صوامع مطورة، وهي كافية لاستيعاب الكمية المنتظر توريدها.

وأضاف أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة؛ لضمان انتظام توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين طبقا لأسعار التوريد وفقا لدرجة النظافة المحددة، هي 670 جنيها للإردب بدرجة 22.5 قيراط، و685 جنيها للإردب بدرجة 23 قيراطا، و700 جنيه للإردب بدرجة 23.5 قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليا، على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كل الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.