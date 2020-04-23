الذهب يرتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 750 جنيه

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ليصل الجرام عيار 21 إلى 750 جنيها مقابل 745 جنيها أمس ، رغم انخفاض المعدن الأصفر عالميا، وفقا لنادي نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية.

وبحسب نجيب زاد الجرام عيار 18 ليصل إلى 648 جنيها، وسجل عيار 24 نحو 847 جنيها، كما ارتفع الجنيه الذهب بنحو 40 جنيها ليصل إلى 5900 جنيه.

وعالميا، تراجع الذهب اليوم الخميس إذ باع المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح من ارتفاعات كبيرة حققها في الجلسة الماضية، لكن الأسعار تماسكت فوق مستوى 1700 دولارا للأوقية بفضل وعود بمزيد من إجراءات التحفيز الأمريكية لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، وفقا لرويترز.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1710.78 دولار للأوقية، بعد أن قفز أكثر من 1.5 % يوم الأربعاء، ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1738.90 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينس كبير محللي السوق لدى شركة الخدمات المالية أكسي كورب ”تميل السوق على الأرجح أكثر صوب جني الأرباح من الذهب، ببساطة لأنه قرب مستويات مرتفعة لنطاق مسجل في الآونة الأخيرة“.

وأضاف ”الولايات المتحدة ضخت المزيد من التحفيز، وهذا إيجابي فعلا للذهب لأنه يزيد العجز المالي في البلاد“.

ومقابل عملات منافسة رئيسية، ارتفع الدولار لأعلى من ذروة أسبوعين في وقت سابق من الجلسة، مما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

ويميل الذهب للاستفادة من إجراءات تحفيز واسعة الانتشار من بنوك مركزية إذ أنه يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وتراجع العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.6 % إلى 1949.18 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 % إلى 760.35 دولار للأوقية، بينما ربحت الفضة 0.6 % إلى 15.24 دولار للأوقية.