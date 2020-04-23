السلطات السودانية تقر تعديلات على قانون تفكيك نظام الإنقاذ

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قال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام السوداني إن اجتماعا مشتركا لمجلسي السيادة والوزراء، عقد اليوم الاربعاء، أجرى بعض التعديلات على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.

وأشار وزير الثقافة والإعلام السوداني - فى تصريحات صحفية عقب اجتماع المجلسين (اللذين يتوليان سلطة التشريع مؤقتا)- إلى أن الاجتماع أشاد بالدور الذي تضطلع به لجنة إزالة التمكين في هذه المرحلة.

وأضاف أن الاجتماع المشترك ناقش عددا من مشروعات القوانين وأجاز بعضها، ومنها تعديل مشروع قانون الجمارك لسنة ٢٠٢٠، لتغليظ العقوبات وإلغاء مادة التسويات، وإلغاء سلطة التسويات الممنوحة للنائب العام، كما أجاز تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقضى التعديل بتغليظ العقوبات فى هذا الصدد، إضافة إلى مشروع قانون بإلغاء قوانين الدعوة والأوقاف بالولايات، وإلغاء المجلس القومي للذكر والذاكرين، وايلولة ممتلكات المجالس الملغاة إلى وزارة الشئون الدينية والأوقاف.

من جهة أخرى، استعرض الاجتماع موقف الوقود في السودان، خاصة تكدس المركبات بمحطات الوقود، موضحا أن الاجتماع أخذ علما بقرار إلغاء تخصيص محطات الوقود فى هذه المرحلة، وأنه سيتم تزويد كل محطات الوقود في الخرطوم بالمواد البترولية لإنهاء التكدس.