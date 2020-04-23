ميركل تدعو المواطنين للتحمل والانضباط في أزمة كورونا

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مواطنيها، إلى التحمل والانضباط في أزمة كورونا الراهنة.

وقالت ميركل، في بيان الحكومة الذي ألقته أمام البرلمان اليوم الخميس، إن أعداد الإصابات الجديدة والمتعافين تمثل نجاحا مرحليا "لكن وبالذات لأن هذه الأعداد أطلقت الآمال، أجدني ملزمة أن أقول إن هذه النتيجة المرحلية هشة، ونحن نتحرك على طبقة رقيقة من الجليد، بل يمكن القول على أرق طبقة من الجليد".

وأوضحت ميركل أن الأعداد الحالية لا تُنْبِئ بشيء عما سيكون عليه الحال في غضون أسبوع أو أسبوعين إذا تم السماح بزيادة ملحوظة في المخالطات الاجتماعية.

وأضافت ميركل: "إذا حشدنا أكبر قدر ممكن من التحمل والانضباط بالذات في أول هذه الجائحة، فإننا سنكون قادرين على العودة بشكل أسرع إلى الحياة العامة والاجتماعية والاقتصادية، وبصورة مستدامة أيضا".

ورأت ميركل أن "التركيز والتحمل" ولاسيما في أول الأمر يتيح تجنب" التبديل من إغلاق إلى إغلاق تال أو الاضطرار إلى عزل مجموعات من الناس عن الجميع لشهور، ومعايشة أوضاع مخيفة في مستشفياتنا".