 الإنتاج الحربي يكشف حقيقة عروض الأهلي لضم عامر عامر - بوابة الشروق
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الإنتاج الحربي يكشف حقيقة عروض الأهلي لضم عامر عامر

محمد عبد المحسن
نشر فى : الخميس 23 أبريل 2020 - 2:46 م | آخر تحديث : الخميس 23 أبريل 2020 - 2:46 م

كشف خالد مهدي، مدير الكرة بفريق الإنتاج الحربي، حقيقة وجود عروض من قبل النادي الأهلي للتعاقد مع عامر عامر، حارس مرمى الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال مهدي في تصريحات إذاعية عبر إذاعة «أون سبورت»: «الحديث عن عروض الأهلي لعامر عامر لم تتخطى مرحلة كلام الوكلاء، وأخبرتهم أن من يملك عرضًا رسميًا فليجعل الأهلي يرسل لنا فاكسًا رسميًا».

 وأضاف مدير الكرة بالإنتاج الحربي: «من وجهة نظري أعتقد أن الأهلي مهتم بالتعاقد مع عامر عامر، ولكننا لن نتلق أي عرض رسمي».

وتابع: «الحديث عن أسعار اللاعبين يؤثر على الأندية ويجعل البعض يشعر بالضيق».

وأتم: «عامر رفض الرحيل عن الإنتاج قبل تجديد عقده بالرغم من المبالغ الكبيرة التي عرضت عليه حرصًا على مصلحة الإنتاج وبالتالي هذا الموقف سيتم تقديره من قبل النادي في حالة أي عرض له».


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