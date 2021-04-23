نتداول في كثير من الأحيان لوحات فنية تنال الإعجاب أو تلفت الانتباه أو نرى فيها معنى يصل إلى قلوبنا ويدعو عقلنا للتفكير، وتعد المساحات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي مكانا مناسبا لمشاركة هذه اللوحات، منا من يعلم مبدعها ومنا يكتفي بالنظر لها أو الاحتفاظ بها على حسابه الشخصي أو على هاتفه، وفي هذه السلسلة نتعرف على بعض من اللوحات التشكيلية وصناعها.









تظهر اللوحة الزيتية "الحرية تقود الشعب"، الفرنسيين وهم يتتبعون شخصية أنثوية، تهدف هذه الشخصية الرمزية إلى تجسيد مفهوم الحرية، ويُعتقد عمومًا أنها نسخة مبكرة من ماريان، وماريان هي الشعار الوطني للجمهورية الفرنسية، وهي تجسيد للحرية والعقل، وتصوير لآلهة الحرية، ويوجد تمثال ماريان النصفي في مبنى مجلس الشيوخ الفرنسي، بحسب موقع "تايم أوت".



تعد اللوحة مثالًا على الأسلوب الرومانسي، من خلال الجمع بين الرمز والعناصر المعاصرة، حيث تتجه الأنثى نحو قلب النضال بطابعها المفتخر بالثورة الذي يلوح بالألوان الثلاثة الفرنسية، ويتحد أعضاء من طبقات مختلفة وراءها لاقتحام حاجز تتناثر فيه أجساد الرفاق الذين سقطوا.



ألهمت الصورة أعمالًا فنية وأدبية أخرى، بما في ذلك تمثال الحرية ورواية البؤساء لفيكتور هوجو.



والفنان صاحب اللوحة هو يوجين ديلاكروا (فرديناند يوجين فيكتور ديلاكروا)، من مواليد 26 أبريل 1798، شارنتون سان موريس، في فرنسا، وتوفي في 13 أغسطس 1863 في باريس، ينتمي للمدرسة الرومانسية في الرسم، كان استخدامه للون مؤثرًا في تطوير كل من الرسم الانطباعي وما بعد الانطباعي، وكان مصدر إلهامه بشكل رئيسي الأحداث التاريخية أو المعاصرة أو الأدب، وزودته زيارة إلى المغرب في عام 1832 بمزيد من الموضوعات المختلفة، بحسب موسوعة "بريتانيكا".



وتتسم المدرسة التي ينتمي لها ديلاكروا، والتي تنعكس على اللوحة، تقدير عميق لجمال الطبيعة وتمجيد عام للعاطفة على العقل وللحواس، وفحص دقيق لشخصية الإنسان ومزاجه وإمكانياته العقلي، والتركيز على عواطفه وصراعاته الداخلية، ونُظر للفنان باعتباره مبدعًا فرديًا، تكون روحه الإبداعية أكثر أهمية من الالتزام الصارم بالقواعد الرسمية والإجراءات التقليدية، والتأكيد على الخيال كبوابة للتجربة المتعالية والحقيقة الروحية.