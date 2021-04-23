مصرع شخصين وإصابة 3 أخرين أثناء التنقيب عن الآثار بسوهاج

لقي عاملان مصرعهما بينما أصيب 3 آخرون، مساء أمس الخميس، أثناء الحفر والتنقيب عن الاثار بناحية العيساوية شرق دائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج.



تلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة أخميم يفيد بمصرع عاملين وإصابة ٣ أخرين أثناء الحفر والتنقيب بحثًا عن الاثار بناحية العيساوية شرق دائرة المركز.



تبين مصرع مصطفي حسانين ٤٩ عامًا، ويقيم دائرة مركز جرجا، يوسف أديب فهيم، ٤٠ عامًا ويقيم العيساوية شرق، بينما أصيب عاطف بخيت زاخر ٥٢ عاماً، وشقيقه “عبده” ٢٨ عامًا ويقيمان بناحية العيساوية شرق، حمادة محمد إبراهيم ٢٨ عامًا ويقيم بمركز جرجا، مصابين بانهيار عصبي، جميعهم عمال، أثناء الحفر والتنقيب بحثًا عن الاثار.



جري نقل الجثتين لمشرحة مستشفي أخميم المركزي، والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.