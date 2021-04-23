«الثقة» للبريطانية كاثرين هاولي أحدث إصدرات مشروع «كلمة»

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ترجمة كتاب «الثقة»، للكاتبة البريطانية الدكتورة كاثرين هاولي، وترجمة مدى شريقي، وذلك ضمن سلسلة مقدمات موجزة.



الثقة عنصر رئيس لا غنى لنا عنه في حياتنا اليومية بالرغم مما ينطوي عليه من مخاطر. فالثقة بالآخرين شرطٌ من شروط استمرارية العمل في المجتمع، إذ كيف لنا أن نستمرَّ ونمضي قُدماً من دون الوثوق بالغير؟ لكنّ الإفراط في الثقة بالمقابل يمكن أن يجعلنا عُرضةً للاستغلال والخداع وسوء المعاملة.



في هذه المقدّمة الموجزة، تصحبنا الباحثة في الفلسفة كاثرين هاولي في رحلة استكشافٍ للأفكار الرئيسة المتعلّقة بالثقة وانعدامها وتستعرض طبيعة الثقة وأهميتها بدءاً من الإطار الأضيق لحياتنا الخاصة، ومروراً بعلاقاتنا بالمحيط الاجتماعي الأوسع، ووصولاً إلى علاقتنا بالعالم الافتراضي وبالمؤسسات وحتى علاقات الدول بعضها ببعض.