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روسيا تغلق أجزاء من البحر الأسود

سفن حربية روسية في البحر الاسود
سفن حربية روسية في البحر الاسود
موسكو (د ب أ)
نشر في: الجمعة 23 أبريل 2021 - 11:15 م | آخر تحديث: الجمعة 23 أبريل 2021 - 11:15 م
تعتزم روسيا اعتباراً من يوم غد السبت، إغلاق عدة مناطق في البحر الأسود وهي خطوة صاحبها الكثير من الانتقادات من الغرب.

ولن يتأثر النقل البحري عبر مضيق كيرتش بشبه جزيرة القرم بعملية الإغلاق التي من المقرر أن تستمر حتى 31 أكتوبر المقبل.

بيد أن الخطة الروسية تعرضت لانتقادات من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا و حلف شمالي الأطلسي (الناتو).

وهناك، من بين جملة أمور، مخاوف من احتمال تقييد حقوق المرور المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وكذلك إعاقة عمليات النقل البحري الدولية.

وشددت روسيا على أن المناطق البحرية المعنية موجودة في المياه الإقليمية الروسية.

ومع ذلك، لم يتم الاعتراف بمطالبة روسيا بالمناطق القريبة من شبه جزيرة القرم، التي ضمتها في عام 2014.

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