الحكومة السورية تعيد دوام العاملين بشكل كامل رغم ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة السورية اليوم الخميس أعدادا متزايدة بالإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا، والحكومة السورية تعيد دوام العاملين بشكل كامل .

وقالت وزارة الصحة السورية في بيان لها تقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه "تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 21725، وتسجيل شفاء 160 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 15376".

وأضاف بيان الوزارة إلى "تسجيل وفاة 13 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1496".

وقرر الفريق الحكومي السوري المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا عدم تمديد قرار توقيف العمل أو تخفيض نسبة دوام العاملين في الجهات العامة بحيث يعود دوام العاملين إلى وضعه الطبيعي في الدوائر الرسمية اعتبارا من يوم الأحد القادم، مع الاستمرار في تشديد تطبيق الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات والتعقيم.

وكان الفريق الحكومي قرر في الرابع من أبريل توقيف العمل أو تخفيض نسبة دوام العاملين حتى تاريخ 15 أبريل بما لا يؤثر على النشاط الاقتصادي والإنتاجي وتقديم الخدمات للمواطنين.

وقالت وزارة تاصحة في بيان لها اليوم تلقت (د.ب.أ) نسخة منه "تسلمت وزارة الصحة الدفعة الأولى من لقاحات كوفيد- 19 المقدمة من المنصة العالمية للقاح كورونا / كوفاكس/ وتتكون من 203 آلاف جرعة ".