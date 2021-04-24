واشنطن بوست تنشر قائمة بأفضل الكتب الصوتية لعام 2020

أعلنت جمعية ناشرى الكتب الصوتية الشهر الماضى عن أفضل الكتب الصوتية لعام 2020 خلال حفل توزيع جوائز افتراضى عبر الإنترنت، وكان من بين الفائزين الـ 25 كتاب «بيرانيزى» الذى كتبته سوزانا كلارك ورواه صوتيًا الممثل البريطانى شويتيل إيجيفور، والذى فاز بجائزة الكتاب المسموع لهذا العام، و«السيرة الذاتية لمالكولم إكس كما روته أليكس هالى»، رواه الممثل الأمريكى لورانس فيشبورن، الذى حصل على جائزة السيرة الذاتية أو المذكرات.

وقد قامت صحيفة «الواشنطن بوست» بنشر قائمة بأكثر الكتب الصوتية استماعًا على مدار العام الماضى وفقًا للقراء، وفيما يلى تستعرض «الشروق» ما ورد عبر القائمة:

«أُناس قلقون» بقلم فريدريك باكمان، روتها صوتيًا الممثلة الأمريكية مارين آيرلند.

تدور الرواية فى إطار كوميدى حول سارق بنك يأخذ مجموعة من الأشخاص كرهائن فى شقة فى أحد المنازل، ونتعرف من خلال الأحداث على المآسى التى عاشتها كل شخصية بما فيهم السارق نفسه.

«الطائفة: أصول سخطنا» بقلم إيزابيل ويلكرسون، رواه صوتيًا الممثل الأمريكى روبن مايلز

تربعت «ويلكرسون»، الحائزة على جائزة «البوليتز» الأدبية ومؤلفة كتاب «دفء الشمس الأخرى»، على قائمة أكثر الكتب مبيعًا فور صدور هذا الكتاب الذى يتناول بالشرح التفصيلى المقارنة بين التسلسل الهرمى العِرقى فى أمريكا والأنظمة الطبقية المبنية على التمييز العرقى فى الهند وألمانيا النازية.

«ديكون كينج كونج» بقلم جيمس ماكبرايد، رواه صوتيًا الممثل الأمريكى دومينيك هوفمان

يستهل «ماكبرايد» الرواية بمقدمة عنيفة بعض الشىء؛ حيث يطلق رجل مسن النار على تاجر مخدرات فى ولاية نيويورك فيرديه قتيلًا وذلك فى ستينيات القرن الماضى، وقد وصلت الرواية لقائمة ترشيحات نادى الكتاب الخاص بالمذيعة الأمريكية أوبرا وينفرى، وأيضًا لقائمة ترشيحات رئيس الولايات المتحدة السابق باراك أوباما للقراءة لعام ٢٠٢٠.



«هامنت» بقلم ماجى أوفاريل، روتها صوتيًا الراوية إيل بوتر

تتناول هذه الرواية قصة وفاة ابن شكسبير الأوحد، الذى نادرًا ما تحدثت عنه كتب التاريخ، وقد كانت واحدة من أفضل 10 كتب لعام 2020 وفقًا لتقييم صحيفة «ذا بوست» الأمريكية، وقد فازت مؤخرًا بجائزة «دائرة النقاد الأدبية» للخيال.

«الحياة الخفية لأدى لارو» بقلم فى. إى. شواب، روتها صوتيًا الممثلة الأمريكية جوليا ويلان

تدور أحداث الرواية عن امرأة عقدت صفقة مع الشيطان فى القرن الثامن عشر لتجنب الزواج حتى ساورتها الشكوك بعد مرور عدة قرون عن مدى صواب هذا القرار، جدير بالذكر أن «ويلان» فازت بجائزة أودى فى عام 2019 عن أدائها الصوتى فى رواية مذكرات الكاتبة الأمريكية تارا ويستوفر بعنوان «المثقف».



«كلارا والشمس» بقلم كازو إيشيجورو، روتها صوتيًا سورا سيو

تدور الرواية الجديدة للكاتب البريطانى من أصل يابانى «إيشيجورو» ــ ذائع الصيت والحائز على جائزة نوبل فى الأدب ــ حول إنسان آلى يقوم برعاية فتاة مريضة.