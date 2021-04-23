شمس الكويتية عن تسببها في أزمة لهاني شاكر لارتدائها فستان غير لائق: أنا حرة ألبس اللي يعجبني

قالت الفنانة شمس الكويتية، تعليقًا على أنها تسببت في أزمة للفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بسبب ارتداء فستان غير لائق، إنها كانت تعرف حينها الشخص الذي كان وراء هذه المشكلة، معربة عن حبها الشديد للنقيب كشخص وفنان في الوقت نفسه.

وأضافت، في حوار ببرنامج «العرافة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبه عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، أن السبب كان في الفستان الذي كانت ترتديه في أحد المهرجانات، ولم تكن تعرف من سيجلس بجانبها، ذاكرة أنه تم التقاط الصورة وهي تجلس بجانب هاني شاكر.

وردت الفنانة شمس الكويتية على سؤال المذيعة بسمة وهبه «ليه دايما في مرمى النيران بسبب لبسك يا شمس؟»، قائلة: «حرة».

وروت بسمة المثل المصري الذي يقول: «كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس»، لترد شمس: «حلو، ده مثل يخص الناس اللي قالته ومقتنعة فيه، أنا اكل اللي يعجبني وألبس اللي يعجبني وأتكلم باللي يعجبني»، وسألتها بسمة: «انت أد الكلام ده؟»، لتجيب: «مليارات المرات».