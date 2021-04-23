الزمالك يستعين بآراء المحللين المصريين في شكواه ضد الترجي والمولودية

استعان الزمالك بآراء النقاد الرياضيين في مصر خلال خطابه للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن التشكيك في مدى الجدية التي خاض بها فريقي الترجي التونسي ومولودية الجزائر مباراتهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وجاء في خطاب الزمالك :"نكتب إليكم بخصوص مباراة نادي الترجي التونسي ونادي المولودية انجزانري التي أقيمت في تونس بوم 10 أبريل 2021 ضمن الجولة السادسة من دوري المجموعات والتي أقيمت بالتزامن مع مباراة الزمالك وفريق السنغال تونجيث".

وأضاف :"مع ووأمع الأخذ في الاعتبار أن جميع مباريات المجموعة جرت في وقت واحد، وهذا من أجل مبدأ تطبيق العدالة والمساواة الذي تحرصون عليه دائمًا.. نطلب منكم التفضل باعتبار ذلك بمثابة استئناف واحتجاج بشان المباراة المذكورة أعلاه والتي في حالة انتهت بالتعادل، فإن فريق الترجي سيتاهل كأول مجموعه وفريق المولودية سيتاهل كثاني المجموعة مع اقصاء نادي الزمالك".

وتابع :"تجدون الملاحظات التالية من خلال متباعتنا للأحداث المصاحبة للمباراة ، إلى جانب اراء وانتقادات المحللين المصريين والذين وصفوا المباراة بأنها مباراة ودية".

وأكمل :"في الشوط الثاني تغير أداء الفريقين حتى سجل فريق المولودية هدف التعادل الذي باركه لاعبي الترجي التونسي بدءا من المدافع الأيمن ثم الحارس الذي يسقط عمدا اثناء الهدف حرصا على عدم اللحاق بالكرة، والمدافع الذي قام بخيانة الصد بقدميه اثناء تسديد الكرة في مرمى فريقه الترجي اثناء تسجيل لاعب فريق المولودية الهدف".

وأكمل :"بعد الهنف وتعادل الفريقان ، لم يهاجم أي من الفريقين الأخر بينما كان الوقت ينفد ويضيع بشكل أكبر مع العلم أن فريق المولودية كان في مصلحته تسجيل هدف أخر لقيادة المجموعة لكنه لم يبذل أي جهد.. على العكس جاءت فرصة تسجيل هدف لفريق المولودية لكن اللاعب سقط، مدعيا إصابته في مشهد حزين ومؤلم مما زاد الشكوك بان هناك اتقاق بين الفريقين لإنهاء النتيجة بالتعادل.. وذلك لاستبعاد الوصيف وبطل بطولة الكونفدرالية للموسم قبل السابق نادي الزمالك".

وواصل :"كان ينبغي أن يكون اللعب محليا بالروح الرياضية التي ينبغي أن تسود ملاعبنا الأفريقية.. لذلك نرجو منكم التفضل بمراجعة شريط المباراة ومقارنتها بأداء فريق الترحي التونسي والمولودية الجزائري بالمباريات التي أقيمت أمام نادي الزمالك وذلك من خلال خبيركم الموقر الذي نثق به".

وأتم :"نطالب بالتحقيق فيما حدث باستاد رادس بين فريقي الترجي التونسي وفريق مولودية الجزائر، وهذا فقط لحرصنا على التواجد في البطولة الأقوى، والأشهر في قارتا الحبيبة".