قالت الفنانة نيللي كريم، إن دورها في مسلسل «ضد الكسر» يحاكي الواقع في المجتمعات خلال الوقت الحالي، موضحة أن العمل دراما اجتماعية مشوقة منذ الحلقة الأولى.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي تقدمه شافكي المنيري عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء اليوم الخميس، أن الدراما التي سيشاهدها الجمهور خلال الفترة المقبلة هي الحدث الأساسي، ذاكرة أنها تواكب الشخصية، بعيدًا عما ترغبه.

وتطرقت إلى الألوان المشرقة التي ترتديها في المسلسل مع مواكبة الأحداث في الواقع، قائلة: «ماشيين على الموضة.. وفيه فكرة حلوة إن اللي بنشوفه على السوشيال ميديا حاجة والحقايق حاجة تانية».

وعن أوجه الشبه بين شخصيتها الحقيقية ودورها في المسلسل، عقبت: «بحاول على أد ما أقدر في حياتي إني ألاقي حل لكل مشكلة.. مبحبش الاستسلام واليأس».

وأكدت أنها لا تحب السيدة المغلوبة على أمرها حتى إذا كانت هذه الشخصية قريبة منها، مضيفة أنها دائمًا ما تعنف معارفها من هذه الشخصيات.

وحول عودتها للدراما الاجتماعية الجادة بعد المسلسل الكوميدي «بـ100 وش»، ذكرت أنها لا تحب أن تكرر نفسها، مدللة على ذلك بأن جميع أعمالها خلال السنوات السبع الماضية تختلف عن بعضها البعض.